Dramma in centro città, 73enne ritrovato morto in casa a Via Tagliamento (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dramma in pieno centro ad Avellino. Un 73enne, professore in pensione, è stato ritrovato privo di vita all’interno della sua abitazione di Via Tagliamento. L’allarme è scattato dopo che i familiari hanno provato a contattarlo il 73enne. I condomini hanno allertato le forze dell’ordine dopo che all’interno delle scale si avvertiva un cattivo odore. Sul posto Vigili del Fuoco insieme a Carabinieri e Vigili Urbani. Probabilmente l’uomo era morto da diversi giorni. Sul posto il medico legale per un esame esterno. L'articolo Dramma in centro città, 73enne ritrovato morto in ... Leggi su anteprima24

Un cadavero è stato rinvenuto stamani in via Tagliamento ad Avellino, dove il cattivo odore diffusosi nelle scale di un condominio ha spinto i condomini ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto è ...

