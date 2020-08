Coronavirus Lazio, i casi attualmente positivi sono oltre 3.000 ma i malati restano pochi: ecco la situazione Comune per Comune, cerca il tuo (Di lunedì 31 agosto 2020) Su circa 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 156 casi di questi 71 sono a Roma e zero decessi. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 25 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di diciotto casi di rientro, dieci con link dalla Sardegna, quattro dall’Emilia-Romagna, uno dalla Spagna, uno dal Kosovo, uno da Malta e uno dalla Romania. Tre sono contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Il numero complessivo dei guariti è fermo a 1.015, il numero delle persone attualmente positive è salito a 365 (+25), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. «Rispetto al picco ... Leggi su ilcorrieredellacitta

