Coronavirus, esperto Cnr: “Abbiamo pagato vacanze troppo spensierate, ma la curva ora si sta appiattendo” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Abbiamo assistito a un repentino aumento dei casi positivi, come si evince dai dati della Protezione Civile, tra il 17 agosto (320 casi) e il 23 (1.210 casi). Un aumento del 378 per cento, quasi il quadruplo in una settimana, e’ stato ovviamente motivo di grande attenzione; ma nella settimana dal 23 al 29 agosto l’incremento e’ stato di poco inferiore al 20% (da 1.210 a 1.444 casi). Abbiamo forse pagato il prezzo di vacanze troppo spensierate, ma ora sembra che la curva si stia appiattendo“. Lo ha spiegato in una nota Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IGM). “A rafforzare ulteriormente quest’impressione contribuisce la percentuale di positivi rispetto al numero di tamponi: va ... Leggi su meteoweb.eu

Per gli italiani avere una casa di proprietà rappresenta una priorità, un traguardo da raggiungere al più presto per ottenere stabilità. E ad oggi, infatti, la maggior parte dei cittadini tricolori (7 ...

