Coronavirus: Brasile, calo contagi e morti in 24 ore (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA, 31 AGO - Il ministero della Salute del Brasile ha riferito che il Paese registrato in 24 ore 16.158 nuovi positivi e 366 decessi, numeri significativamente più bassi rispetto ai dati rilevati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brasile Coronavirus: Brasile, calo contagi e morti in 24 ore Agenzia ANSA Coronavirus nel mondo, in Russia vaccinazioni già da novembre. Germania, casi in calo

Washington, 31 agosto 2020 - L'epidemia di Coronavirus ha superato i 25 milioni di casi nel mondo. I numeri forniti dalla Johns Hopkins University sono sempre più allarmanti: 25.222.709 contagi, e 846 ...

Coronavirus: in Usa quasi 6 milioni di casi, un quarto dei 25 milioni nel mondo

Gli Stati Uniti hanno raggiunto i 5,995 milioni di casi confermati di Covid-19 e 183mila morti: un bilancio, della Johns Hopkins University, che gli assegna un quarto dei 25 milioni di casi nel mondo.

