Ballando con le stelle, Milly Carlucci: 'Ecco il risultato dei tamponi di oggi' (Di lunedì 31 agosto 2020) ' Amici carissimi, la parola più bella di questa settimane è: ne-ga-ti-vo! Che è il risultato del nostro tampone di oggi: siamo tutti negativi '. Lo annuncia Milly Carlucci in un nuovo video ... Leggi su leggo

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - zizionice : RT @antonio_bordin: Ve li ricordate i #pentascemi che attaccavano con la bava alla bocca #Salvini perché “offende l’istituzione che rappres… - Crusade95058801 : RT @antonio_bordin: Ve li ricordate i #pentascemi che attaccavano con la bava alla bocca #Salvini perché “offende l’istituzione che rappres… - edn__ : RT @antonio_bordin: Ve li ricordate i #pentascemi che attaccavano con la bava alla bocca #Salvini perché “offende l’istituzione che rappres… - SebastianoRus10 : RT @antonio_bordin: Ve li ricordate i #pentascemi che attaccavano con la bava alla bocca #Salvini perché “offende l’istituzione che rappres… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Si torna in pista con Ballando con le Stelle e tra le coppie scelte da Milly Carlucci per il suo show ne troviamo una già molto affiatata. E’ la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che s ...Nei giorni scorsi la partenza di Ballando con le stelle 2020 è stata messa in forse dalla scoperta di due casi di coronavirus nella trasmissione di Milly Carlucci. Samuel Peron e Daniele Scardina infa ...