Adele, look giamaicano e forma smagliante: tanti complimenti (e qualche critica) (Di lunedì 31 agosto 2020) Adele è in una forma sensazionale, come mostrano le ultime foto pubblicate sui suoi canali social. La star di Water Under The Bridge ha celebrato l’ultimo weekend di agosto partecipando al carnevale londinese di Notting Hill, seppure in forma virtuale. La star ha indossato un bikini con la bandiera giamaicana e una pettinatura che ricorda molto lo stile afroamericano. Adele, 32 anni, ha voluto rendere omaggio in questo modo al famoso evento, cancellato in seguito alla pandemia di coronavirus. La bandiera giamaicana metteva in risalto le forme di Adele, e le ciocche caramellate con nodi bantu – con tanto di copricapo di piume – non potevano certo passare inosservate. Ma ciò che ha fatto davvero impazzire i fan è stata la forma perfetta sfoggiata da ... Leggi su nonsolo.tv

