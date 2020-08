Vidal tratta la risoluzione col Barcellona: poi Juve o Inter (Di domenica 30 agosto 2020) Arturo Vidal sta trattando la risoluzione del contratto con il Barcellona: poi sarà Juventus o Inter per il cileno Arturo Vidal vuole lasciare il Barcellona nel corso delle prossime settimane. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista cileno sta trattando la risoluzione del contratto con i blaugrana. Per lui potrebbero aprirsi successivamente le porte della Serie A, con Juventus e Inter Interessate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

