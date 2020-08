Vidal: “Se Pirlo o la Juventus mi chiamassero sarei felice” (Di domenica 30 agosto 2020) In un’intervista concessa allo youtuber Daniel Habif, Arturo Vidal ammicca alla Juventus. Parlando di Andrea Pirlo dice: “Spettacolare il fatto che sia diventato tecnico della Juve. Era incredibile da giocatore, immaginatelo da allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamassero sarei felice, ma devo stare tranquillo. Se succede succede. Ho grande affetto per la Juventus e Pirlo”. Sull’addio al Barcellona: “Io trasferibile? E’ complicato. Non ho mai capito questa cosa di definire i giocatori con la parola ‘trasferibile’. E’ molto brutto. Se un giocatore vuole andarsene o lo vuoi vendere, cercagli una squadra però non dirlo. Tutti meritano rispetto“. Ancora sui blaugrana: “È ... Leggi su ilnapolista

