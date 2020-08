Udinese-Vicenza 3-2: Gotti sorride in rimonta (Di domenica 30 agosto 2020) MANZANO, UD, - Prima amichevole e primo sorriso per l' Udinese che, a Manzano, ha battuto 3-2 il Vicenza di Mimmo Di Carlo , neopromosso in Serie B. Assente la punta di diamante Rodrigo De Paul , ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Udinese-Vicenza 3-2: Gotti sorride in rimonta: Nel primo test amichevole dei bianconeri decide la rete di Nestorov… - salvione : Udinese-Vicenza 3-2: Gotti sorride in rimonta - Febbiannera1896 : Nestorovski sigla il gol vittoria nell'amichevole vinta per 3-2 contro il Vicenza. Buongiorno! #Udinese #SerieA… - fantapazzcom : Udinese, primo test e prime impressioni - infoitsport : Amichevoli: poker del Torino al Novara, l'Udinese piega il Vicenza -