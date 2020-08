Udinese, dall’Inghilterra: il Leeds di Bielsa mette gli occhi su De Paul (Di domenica 30 agosto 2020) Il Leeds non si ferma. Dopo gli acquisti di Rodrigo e Koch, i Peacocks starebbero valutando anche l’acquisto del giovane Gvardiol, difensore centrale della Dinamo Zagabria. Ma non solo: stando a quanto riporta il Telegraph, il Loco Bielsa avrebbe messo gli occhi su Rodrigo De Paul, centrocampista classe 1994 dell’Udinese. La richiesta dell’Udinese per il suo giocatore più rappresentativo è alta ma i contatti tra le parti sarebbero già iniziati. Una cosa è certa: l’identikit di De Paul risponde al profilo richiesto da Bielsa desideroso di aggiungere qualità al centrocampo del suo Leeds. Leggi su sportface

