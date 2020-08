Prende fuoco barcone, 6 migranti dispersi (Di domenica 30 agosto 2020) ANSA, - CROTONE, 30 AGO - Sei migranti risultano dispersi in seguito all'incidente avvenuto a bordo di un barcone al largo di Crotone e due finanzieri, che stavano assistendo l'imbarcazione, sono ... Leggi su corrieredellosport

Sei migranti risultano dispersi in seguito all’esplosione di una barca al largo di Crotone. Anche due finanzieri sono rimasti feriti. Una barca con a bordo alcune decine di migranti ha preso fuoco al ...Una imbarcazione mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto al largo della costa calabrese. Ignote al momento le cause che hanno innescato l’incendio ...