Lampedusa: arrivati altri 370 migranti - Il sindaco: "Siamo in ginocchio" (Di domenica 30 agosto 2020) Lampedusa è al collasso: nella notte sono sbarcati sull’isola altri 370 migranti, per un totale di 500 nelle ultime 24 ore. In tutto, sono circa 30 le piccole imbarcazioni che hanno raggiunto Lampedusa, inasprendo di fatto una situazione che è già di grande emergenza e scatenando la protesta di un gruppo di abitanti. A capeggiarli l’ex senatrice della Lega, Angela Maraventano, che ha cercato con i manifestanti di bloccare il passaggio dei mezzi di soccorso sulla banchina. "Siamo stanchi, vanno rimpatriati immediatamente. Impediremo con tutte le nostre forze di farli passare", le parole dell’ex parlamentare. La nave di Banksy: "Un morto a bordo, altri migranti ustionati" Mediterranea: "Sono a 2 ... Leggi su blogo

