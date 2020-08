La Liga: “Non daremo a Messi il permesso di lasciare il Barcellona senza pagare la clausola” (Di domenica 30 agosto 2020) Ancora un colpo di scena nella querelle Messi-Barcellona. LaLiga ha emesso un comunicato in cui si schiera dalla parte del club balugrana affermando che Messi è sotto contratto col Barcellona e senza il pagamento della clausola non avrà il via libera della federazione per considerare concluso il proprio rapporto lavorativo coi blaugrana. La nota dichiara: “La Liga ritiene opportuno chiarire che il contratto è attualmente in vigore e prevede una clausola risolutiva applicabile al caso in cui Lionel Messi decida di sollecitare la risoluzione anticipata unilaterale del contratto“. E prosegue: “In ottemperanza alla normativa applicabile, e seguendo la procedura corrispondente in questi casi, ... Leggi su ilnapolista

