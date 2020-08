La banana di Cattelan è diventata il dessert di un ristorante stellato (Di domenica 30 agosto 2020) Era il dicembre del 2019, praticamente una vita fa. La banana di Cattelan, incollata alla parete con un nastro grigio e battezzata «Comedian», diventava ufficialmente l'opera più chiacchierata dell'Art Basel Miami Beach. Prima per il suo innegabile bagaglio di ironia, con tanto di quotazione stellare schizzata fino a 120 mila dollari. E poi per il twist servito dall'artista David Datuna, ripreso dagli obiettivi di smartphone & co mentre con totale nonchalance staccava dal muro la banana e la mangiava boccone dopo boccone, trasformando il tutto nella performance «Hungry Artist». Una sorta di duello artistico, un susseguirsi di provocazioni e di colpi di genio che ha stuzzicato anche la fantasia dello chef Terry Giacomello, una stella Michelin con il ristorante Inkiostro di Parma. Che ... Leggi su gqitalia

