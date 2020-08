Inter, in ritiro ad Appiano Gentile da lunedì 7 settembre (Di domenica 30 agosto 2020) L’Inter pronta ad iniziare la nuova stagione con il ritiro ad Appiano Gentile Ultimi giorni di vacanza in casa Inter dopo la lunghissima stagione 2019/2020 conclusasi con la sconfitta in finale di Europa League contro il Siiviglia. I nerazzurri ripartiranno da Appiano Gentile dove da lunedì 7 settembre si ritroveranno in ritiro a preparare la nuova stagione. “Lunedì 7 settembre Appiano Gentile riaprirà i cancelli alla squadra di Antonio Conte, per il primo ritiro precampionato in casa. Già, perché dopo il restyling Appiano adesso è prontissima ad ospitare col massimo delle comodità ... Leggi su intermagazine

