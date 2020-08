Formula 1, in Belgio trionfa Hamilton. Disastro Ferrari (Di domenica 30 agosto 2020) Formula 1, Lewis Hamilton conquista il GP del Belgio. Sul podio Bottas e Verstappen. SPA-FRANCORCHAMPS (Belgio) – Formula 1, Lewis Hamilton conquista il GP del Belgio. Gara dominata dal britannico che, partito in pole position, ha tenuto dietro il compagno di squadra Valtteri Bottas e Max Verstappen. Disastro Ferrari – E’ stato un weekend da incubo per la Ferrari con Vettel davanti a Leclerc rispettivamente in dodicesima e tredicesima posizione. Formula 1, il racconto del GP del Belgio Subito una grande sorpresa. Sainz non parte per un problema alla sua McLaren. Alla partenza Hamilton conserva la posizione davanti a tutti con Bottas e ... Leggi su newsmondo

