Donald Trump moccioso e bugiardo | lo dice il fratello

Non è solo la cattiva gestione dell'emergenza covid e delle crescenti tensioni sociali a far vacillare il gradimento di Donald Trump, in affanno nei sondaggi in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre. Le stoccate più taglienti alla sua credibilità, negli ultimi giorni, gli vengono rivolte dai familiari. A poche settimane dalla pubblicazione del libro scandalo della nipote Mary Trump, ora è la sorella del presidente, Maryanne Trump Barry, 83 anni, a fare rivelazioni imbarazzanti. La giudice di corte d'appello federale in pensione ha dichiarato che il fratello «pagò qualcuno per fare il test d'ammissione al college al suo posto». In più, lo ha definito un «bugiardo senza ...

