Demon's Souls Remake, Gran Turismo 7 e altri first-party PS5 avranno diverse opzioni di risoluzione/framerate? (Di domenica 30 agosto 2020) Ratchet & Clank: Rift Apart è uno dei first party PlayStation 5 che più di ogni altro racchiude in se le potenzialità della next-gen Sony. Fra il ray tracing, l'SSD che permette caricamenti istantanei e le feature del DualSense, si tratta indubbiamente di qualcosa di eccezionale.Degno di nota, inoltre, è la possibilità di scegliere fra grafica e performance, optando per una resa visiva al top a 30fps, oppure una risoluzione leggermente inferiore ma a 60fps fluidissimi. Un'opzione del genere è presente anche in Spider-Man: Miles Morales, futuro titolo di lancio PlayStation 5.La scelta fra grafica e performance non è una novità della next-gen: già con l'arrivo delle console mid-gen, PS4 Pro e Xbox One X, molti sviluppatori hanno introdotto questa possibilità, in ... Leggi su eurogamer

Anche il remake di Demon's Souls girerà a 60 fps su PS5 con un'apposita modalità, come già annunciato per Ratchet & Clank: Rift Apart e Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

