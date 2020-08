Chicchi grandi come noci, alberi caduti e un fulmine fa scoppiare un incendio. Il maltempo fa paura (Di domenica 30 agosto 2020) Una violenta gradinata si è abbattuta su Ancona nel primo pomeriggio, con Chicchi grandi come noci che hanno danneggiato numerose auto in sosta e bucato anche le tapparelle delle finestre. La grandine,... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Chicchi grandi Chicchi grandi come noci, alberi caduti e un fulmine che appicca un incendio: il maltempo si... Corriere Adriatico Esonda l’Adige, chiusa l’Autostrada del Brennero: ad Ancona grandinata con chicchi enormi – VIDEO

Una violenta grandinata si è abbattuta poche ore fa su Ancona. I chicchi di grandine grandi come palle da tennis sono state sospinte da forti venti e accompagnati da fulmini. Segnalati gravi danni a ...

Coldiretti Maltempo, nuova ondata si abbatte sulla Lombardia: nelle campagne colpiti mais, soia, pomodoro e uva

Mais e soia distrutti, danni a frutta e verdura, greggi pronte a rientrare a valle bloccate in alpeggio. È quanto emerge dal monitoraggio che i tecnici della Coldiretti Lombardia stanno realizzando ne ...

