Musumeci non ci sta: “La macchina del potere si è messa in moto” (Di sabato 29 agosto 2020) Il governatore della Sicilia torna sulla sua ordinanza, impugnata dal Governo e resa nulla dal Tar. “Il magistrato è stato consulente del presidente Zingaretti, ma non mi lascio intimidire”, sostiene Musumeci. Nello Musumeci sembra convinto a non mollare il colpo, a proposito della sua tanto discussa ordinanza. Il governatore della Sicilia ha rilasciato nuove dichiarazioni, … L'articolo Musumeci non ci sta: “La macchina del potere si è messa in moto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

FratellidItalia : Conte impugna ordinanza di #Musumeci per chiusura hotspot in Sicilia. Il governo getta la maschera e volta le spall… - Agenzia_Ansa : #Migranti, il Tar sospende l'ordinanza #Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza… - La7tv : #lariachetira @matteosalvinimi commenta la decisione del #TAR di sospendere l'ordinanza di Nello Musumeci sulla chi… - enrico_farda : RT @velo_di_maia: #Musumeci Il peggior presidente nella storia della regione #Sicilia non accetta la sentenza del #TAR del #Lazio che ha di… - CordioliMirco : RT @4everAnnina: Scusate se la mia ignoranza non è pari a quella di Travaglio, ma posso sapere perché per la #Sicilia interviene lo #stato,… -