Milan | Ibrahimovic è atterrato a Linate | inizia l’Ibra-day

Zlatan Ibrahimovic riparte da Milano, sponda Milan dopo aver trovato l'accordo sul rinnovo di contratto con i rossoneri. L'attaccante svedese era atteso in giornata nel capoluogo meneghino, ed è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Linate con qualche tifoso ad attenderlo fuori dal gate. Ibra è atteso nei prossimi giorni a Milanello dove si unirà con i compagni in vista del ritiro pre-campionato dopo aver superato i test fisici

