Enrico Ruggeri titubante: “Coronavirus? Qualcuno ci guadagna sopra” (Di sabato 29 agosto 2020) Fanno discutere le dichiarazioni di Enrico Ruggeri sul Covid19 che si vanno ad allineare a quelle di altri volti noti dello spettacolo. Fonte Facebook – Fanpage.itIl cantante non nega l’esistenza del coronavirus, ma è convinto che Qualcuno da questa emergenza sanitaria ci stia guadagnando sopra. Le sue parole, seppure con una forza diversa, si affiancano a quelle di altri personaggi noti dello spettacolo che nel corso di questi mesi hanno minimizzato il problema. Primo fra tutti Flavio Briatore, che dopo la chiusura del suo locale il Billionaire in Sardegna, aveva fortemente criticato le autorità sostenendo che non c’era alcun bisogno di chiudere le discoteche. Peccato che il suo club è stato uno dei maggiori focolari dell’isola e che anche lui stesso per il ... Leggi su chenews

