Crollano i ricoveri, Lombardia giù del 30%. E ora per gli ospizi sono a rischio i bilanci (Di sabato 29 agosto 2020) Enza Cusmai Costi cresciuti per la sicurezza e timori dei familiari: settore in crisi Dopo il caso a Milano dell'Rsa Quarenghi, si scopre che anche al Trivulzio tre dipendenti rientrati dalle ferie sono risultati positivi al Covid. Ma qui i contagiati non hanno mai messo piede nella struttura per anziani. sono stati rispediti a casa dai medici di riferimento ed è stato scongiurato un secondo focolaio in una residenza per anziani a Milano. I controlli di sicurezza, dunque, dopo il lockdown, funzionano, se vengono fatti con scrupolo. I dipendenti del Trivulzio sono sottoposti a tampone dopo il rientro delle ferie e ogni giorno si misura la febbre a chiunque entri nella struttura. Le dotazioni di sicurezza personale abbondano e anche ai parenti sono assegnati dispositivi di sicurezza nelle visite ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Crollano ricoveri Coronavirus, perché i numeri dei nuovi contagi in Italia sono diversi da quelli di marzo

Nella giornata di giovedì 27 agosto l’Italia ha registrato 1.462 nuovi contagi da coronavirus, un trend di crescita che continua da settimane. Un dato che considerato da solo potrebbe risultare allarm ...

Coronavirus Campania, riapre Covid Center in ospedale di Napoli

L'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno ha invitato le parrocchie e gli enti ecclesiastici a mettere a disposizione, secondo le possibilità, "gli spazi chiusi e/o le aree scoperte di cui dispongono, ...

Nella giornata di giovedì 27 agosto l’Italia ha registrato 1.462 nuovi contagi da coronavirus, un trend di crescita che continua da settimane. Un dato che considerato da solo potrebbe risultare allarm ...L'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno ha invitato le parrocchie e gli enti ecclesiastici a mettere a disposizione, secondo le possibilità, "gli spazi chiusi e/o le aree scoperte di cui dispongono, ...