Bimbo di 6 anni solo in treno, voleva andare dalla mamma (Di sabato 29 agosto 2020) Rimasto a casa con il fratello maggiore, aveva voglia di vedere la mamma, al lavoro. E così, per raggiungerla subito, un bambino di sei anni, di Parma, è uscito senza che il fratello se ne accorgesse, ha raggiunto la stazione della città emiliana, vicina all’abitazione di residenza, ed è salito su un treno, un regionale diretto a Brescia.E’ stato il capotreno ad accorgersi di quel Bimbo tutto solo in carrozza. E capito che qualcosa non quadrava, ha raggiunto il piccolo facendosi raccontare come mai fosse in viaggio. Di fronte alla spiegazione del bambino, che ha riferito della madre impiegata come operatrice sanitaria all’ospedale di Parma e del suo irresistibile desiderio di incontrarla, l’addetto si è fatto consegnare il ... Leggi su huffingtonpost

