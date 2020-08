Billionaire, due dipendenti smentiscono Briatore: “Entrava gente senza mascherina” (Di sabato 29 agosto 2020) “Non c’era la percezione del pericolo. Abbiamo visto entrare e circolare gente senza mascherina”. A parlare sono due dipendenti del Billionaire, entrambi positivi al Coronavirus, che smentiscono così Flavio Briatore sul presunto rispetto delle regole anti-Covid nel locale della Costa Smeralda. In un’intervista rilasciata ieri al quotidiano La Stampa, Briatore aveva dato la sua versione sul focolaio scoppiato nel suo locale, addossando gran parte delle colpe sui clienti: “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole – aveva dichiarato l’imprenditore – facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il ... Leggi su tpi

Più che un “caso Sardegna” è un “caso di persone che si sono spostate da una parte all'altra”. Neppure un “caso Costa Smeralda”, giacché, come sottolineano dall'unità di crisi, i contagi emersi con il ...

Flavio Briatore dimesso dall’ospedale: «Isolamento a casa di Daniela Santanché»

Domani, sabato 29 agosto, Flavio Briatore verrà dimesso dal San Raffaele di Milano. Lo comunica l’ospedale in una nota: «Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia ...

