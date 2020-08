Arsenal, Arteta: «Vicini a un accordo con Aubameyang» (Di sabato 29 agosto 2020) Arteta ha parlato al termine della finale di Community Shield vinta contro il Liverpool: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato al termine della finale di Community Shield vinta contro il Liverpool. VITTORIA – «Sono molto contento. Sapevo che sfida avremmo affrontato oggi, e ringrazio i giocatori per lo sforzo e per la prestazione. L’aspetto che mi soddisfa di più è il coraggio della squadra, l’aggressività che abbiamo avuto senza palla. Sapevo che avremmo sofferto nel secondo tempo. Questa partita ci dà certamente autostima, l’essercela giocata contro una squadra così in finale mi rende soddisfatto». RINNOVO Aubameyang – «Grandi partite, grandi ... Leggi su calcionews24

