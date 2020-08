75enne uccide la psicologa che voleva denunciarlo per abusi sessuali (Di sabato 29 agosto 2020) E’ successo in Francia. Un uomo di 75 anni ha ucciso la psicologa che voleva denunciarlo per abusi sessuali su ragazza minorenne Stava per essere arrestato e un 75enne ha pensato bene di uccidere la donna che lo avrebbe permesso. E’ accaduto in Francia, ad Annecy in Savoia, presso lo studio della psicologa Morgane Nauwelaers … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : 75enne uccide 75enne uccide la psicologa che voleva denunciarlo per abusi sessuali MeteoWeek