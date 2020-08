Sorpreso in possesso di hashish e marijuana: denunciato 25enne (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) – Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. In tale contesto un’altra attività è stata condotta ieri a Serino dove i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno eseguito svariate perquisizioni e denunciato un 25enne del posto ritenuto responsabile di Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, a seguito di attività info-investigativa i Carabinieri hanno individuato nel giovane un possibile obiettivo d’interesse nella lotta alla droga. E, all’esito della perquisizione domiciliare, nell’armadio della sua camera da letto venivano rinvenute ... Leggi su anteprima24

