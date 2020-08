Pure la maggioranza boccia la Azzolina. Rissa Pd-M5s sulla scuola (Di venerdì 28 agosto 2020) Con la riapertura della scuola dietro l'angolo anche nella maggioranza cominciano a essere stufi della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Ad aprire le danze è il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, che boccia l'esponente grillina in una intervista a La Stampa. Contributo "insufficiente" il suo tra "ritardi e incertezze", sibila l'ex renziano, che vede la Azzolina più impegnata a cercare un "capro espiatorio" per il possibile disastro che a trovare le soluzioni per la riapertura in sicurezza delle classi. I cinquestelle si trovano così a dover difendere una ministra del governo di Giuseppe Conte dai loro stessi alleati. "Noi continuiamo a sostenere il lavoro del governo: il Pd decida da che parte stare", scrive ... Leggi su iltempo

