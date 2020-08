Prove Libere 2 GP del Belgio: Per la Ferrari è notte fonda. Verstappen al top (Di venerdì 28 agosto 2020) de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS 1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:43.744 21 2 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:43.792 +0.048s 12 3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.840 +0.096s 23 4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:44.134 +0.390s 21 5 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:44.137 +0.393s 23 6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:44.162 +0.418s 27 7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:44.168 +0.424s 22 8 31 Esteban Ocon RENAULT 1:44.208 +0.464s 23 9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:44.474 +0.730s 23 10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:44.600 +0.856s 27 11 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:44.678 +0.934s 23 12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:44.826 +1.082s 26 13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING ... Leggi su giornal

SkySportF1 : Top-4 in 136 millesimi a Spa ? (?? #FP1) @ScuderiaFerrari indietro sia con Vettel sia con Leclerc I risultati ?… - SkySportF1 : Non c'è due... senza tre! Sapete riconoscerla? Scoprite con noi la soluzione nel corso della diretta delle FP1 su… - SkySportF1 : E questa seconda monoposto... sapete riconoscerla? Scoprite con noi la soluzione nel corso della diretta delle FP1… - F1inGenerale_ : F1 | GP Belgio – Le prove libere della Mercedes, Hamilton: “Siamo molto vicini li davanti!” - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Belgio 2020 Prove Libere – Haas: “I due problemi non sono correlati ma hanno necessitato entrambi di un cambio m… -