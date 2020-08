Open Fiber, arriva l'offerta di Macquarie per la quota del 50% di Enel (Di venerdì 28 agosto 2020) Settimana prossima la proposta vincolante: 7,7 miliardi di valutazione. Intanto lunedì il board di Tim darà l'ok all'ingresso di Kkr in FiberCop Leggi su ilsole24ore

Altro tassello verso la creazione di una rete unica a banda ultralarga in Italia, in vista del CdA di Tim del 31 agosto che dovrebbe varare la società FiberCop. Via libera unanime di Governo e maggio ...

Rete Unica avanti tutta. Gualtieri sostiene il progetto

(Teleborsa) - La rotta è segnata: avanti tutta sul progetto di rete unica - che prevede l’integrazione delle reti di TIM e Open Fiber, la società controllata pariteticamente da Enel e CDP, con una lim ...

