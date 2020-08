Migranti: Banksy finanzia nave per soccorso in mare (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 28 AGO - Lo street artist Banksy ha finanziato una nuova nave per soccorrere i Migranti nel Mediterraneo. L'imbarcazione è già nell'area e ha salvato 89 persone. Lo riporta il quotidiano ... Leggi su corrieredellosport

chetempochefa : Lo street artist #Banksy ha finanziato la Louise-Michel, una nave umanitaria impegnata nel soccorso di migranti nel… - repubblica : Migranti, in azione la nave di Banksy: già salvate 89 persone nel Mediterraneo - fattoquotidiano : Migranti, 89 persone salvate nel Mediterraneo dalla nave dell’artista Banksy: la storia della “motovedetta rosa” Lo… - giuliaboccadas1 : RT @SkyTG24: #Banksy ha finanziato una nave per il soccorso nel Mediterraneo, si chiama Louise Michel, come l'anarchica francese. Sono stat… - giulianol : RT @GaIadhrim: Ma poi i migranti che salgono sulla sua nave li porta pure nella sua villa o è la fine del giro e finiscono tutti dai povera… -