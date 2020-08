Marvel's Avengers nell'esplosivo trailer in CG prepara i fan al lancio del gioco (Di venerdì 28 agosto 2020) Il trailer in CG di Marvel's Avengers è finalmente disponibile! I team creativi di Crystal Dynamics, Square Enix e Marvel hanno collaborato con l'agenzia BBH NY per mettere insieme un team di all-star in modo da realizzare un trailer blockbuster degno degli Eroi più Potenti della Terra:Jordan Vogt-Roberts di RSA Films, pluripremiato regista del film campione d'incassi Kong: Skull Island, ha tradotto l'interpretazione unica di Crystal Dynamics degli iconici Supereroi di Marvel's Avengers in questo spot interamente animato in CG.La leggendaria compagnia di effetti visivi, Industrial Light & Magic, ha contribuito tramite la sua decennale esperienza con i personaggi Marvel. Infine, il team di Skywalker Sound è stato arruolato per ... Leggi su eurogamer

