La Notte della Taranta 2020 su Rai 2 è un bel compendio di cultura popolare: peccato che la tv ne abbia paura (Di sabato 29 agosto 2020) La Notte della Taranta 2020 su Rai 2 è appena finita e confesso di non essere riuscita a staccarmene. Penso che lo spirito della Taranta, in fondo, sia proprio questo, l'essere trascinato, coinvolto, senza possibilità di fuga. Non sono un’esperta musicale, non mi interessa stabilire quanto questo sia IL CONCERTONE di Melpignano, quanto sia davvero la Notte della Taranta, quanta tradizione ci sia. Non è il mio terreno. Certo è che questa serata nasce per la tv in un’annata che ha dovuto fare a meno dei corpi e del sudore, ma che non ha voluto cedere al silenzio. E direi che ha fatto bene.La Notte della Taranta 2020 su Rai 2 ... Leggi su blogo

Einaudieditore : «'Ogni gesto che fate ripete un modello divino, – conclude Mnemòsine. – Giorno e notte, non avete un istante, nemme… - GiannaNannini : Questa sera su @RaiDue alle 23 'La Notte Della Taranta' dal meraviglioso ex Convento degli Agostiniani a Melpignano… - emergenzavvf : #Incendio nella notte al piano terra di un albergo a Torre Pedrera (RN), fiamme nel locale lavanderia: evacuati pre… - Charles27710945 : RT @Nereide: Concertone 2020- Melpignano (Lecce) La Notte Della Taranta ?? - chiara1__ : RT @noexplsn: • Ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo abbraccio, riesco a sentire anche il profumo della notte Mentre continui a so… -