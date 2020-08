Il maltempo sferza il Nord. Bomba d'acqua nel Bresciano, frane in Alto Piemonte (Di venerdì 28 agosto 2020) AGI - Allagamenti, alberi caduti e smottamenti a causa delle forti piogge che nel pomeriggio di oggi hanno interessato alcune zone del Nord Italia. Ad essere particolarmente colpita la zona del Bresciano, dove la pioggia torrenziale si è abbattuta verso le 14,30 tra Rovato e Ospitaletto, mandando in tilt autostrade, strade urbane ed extraurbane. La polizia stradale di Brescia è intervenuta sulla 45 dove il traffico si era bloccato tra Prevalle e Brescia dal sottopasso completamente allagato. Serie di tamponamenti sull'autostrada Milano-Brescia Sulla A4 tra Brescia e Ospitaletto, in direzione Milano, diversi i tamponamenti, tutti senza feriti, provocati dall'acqua sull'asfAlto. Stesse scene sulla Sp 19, dove un albero si è abbattuto sulla carreggiata fortunatamente senza ... Leggi su agi

AGI - Allagamenti, alberi caduti e smottamenti a causa delle forti piogge che nel pomeriggio di oggi hanno interessato alcune zone del Nord Italia. Ad essere particolarmente colpita la zona del ...

Cortina d'Ampezzo, 24 agosto 2020 - Dopo il nubifragio che ieri ha sconvolto Verona, Vicenza e Padova, stasera l'ondaa di maltempo si è abbattuta su Cortina, con una impressionante "bomba d'acqua" che ...

