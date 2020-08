Formula 1 – Hamilton teme gli avversari a Spa: “tutti più vicini! Hanno fatto un passo avanti loro o uno indietro noi?” (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ Max Verstappen il più veloce delle Fp2 del Gp del Belgio: l’olandese della Red Bull si è lasciato alle spalle Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton. Pool/Getty Images“E’ stato in generale un buon giorno. Mi piace guidare su questa pista, è incredibile. Quando c’erano in pista F3 e F2 è venuto a piovere, ma fortunatamente quando è rientrata la F1 la pista era già asciutta. Questo ci ha dato tempo per capire la macchina e per fare tante cose. Siamo molto vicini“, queste le parole del campione del mondo in carica. “Penso che tra noi e le Red Bull, siano loro a essere più veloci al momento. Ma vedo molto forti anche le Racing Point e questo credo sia un bene per noi. Ho visto anche Daniel Ricciardo molto vicino e la situazione è davvero intrigante. Abbiamo ... Leggi su sportfair

