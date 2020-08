Biodigestore, Partito Democratico: “Sannio non può diventare uno sversatoio” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuta stamane, presso la sede provinciale del Partito Democratico di Benevento, la conferenza stampa organizzata dai democrat sul tema del ciclo dei rifiuti. La conferenza arriva dopo la nota polemica che ha visto coinvolti Giuseppe Ruggiero, consigliere provinciale del Partito Democratico, e Luigi Barone, presidente Asi, sulla costruzione di un Biodigestore in località Ponte Valentino. Presenti lo stesso Ruggiero, oltre ai candidati piddini alle elezioni regionali Mortaruolo e Pepe, la posizione espressa è stata unanime: il Sannio può e deve essere autosufficiente in tema di ciclo dei rifiuti e non può diventare uno sversatoio. Perplessità forti – dunque – sulla ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Biodigestore Partito Biodigestore, è scontro elettorale. Tropeano: "Cialtroni" Ottopagine “Informarsi prima di fare campagna elettorale sul Biodigestore”

Era lecito attendersi che la vicenda del biodigestore di Chianche diventasse uno – se non l’unico – degli argomenti più discussi della campagna elettorale per le elezioni regionali. Alla stessa manier ...

"Il Comune ricorra al Tar sul biodigestore"

La volontà è apprezzabile ma non basta. Per contrastare un percorso ormai ben definito occorrono azioni concrete anche a costo di sostenere spese pesanti per il bilancio comunale. La risposta dei comi ...

Era lecito attendersi che la vicenda del biodigestore di Chianche diventasse uno – se non l’unico – degli argomenti più discussi della campagna elettorale per le elezioni regionali. Alla stessa manier ...La volontà è apprezzabile ma non basta. Per contrastare un percorso ormai ben definito occorrono azioni concrete anche a costo di sostenere spese pesanti per il bilancio comunale. La risposta dei comi ...