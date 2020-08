Barbara Foria in “Meglio riderci su”, riflessione semiseria sulla donna di oggi (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sabato 29 agosto 2020, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Barbara Foria andrà in scena lo spettacolo “Meglio riderci su” (Ingresso 15 euro www.postoriservato.it). Un mirabolante viaggio nel mondo della donna d’oggi, al tempo dei social, di whatsapp, dell’amore sempre più virtuale e sempre meno reale. Una donna alle prese con il corpo che cambia e il metabolismo che va in blocco, come le caldaie, e mai che all’orizzonte si vedesse un idraulico bravo capace di sbloccare la situazione. Barbara Foria affronta con la solita ... Leggi su anteprima24

barbaraforia : RT @Milanodascoprir: Il 27 agosto Barbara Foria @barbaraforia con EUFORIA all'arena est Teatro Cinema Martinitt @TeatroMartinitt apre un po… - OltreleColonne : All’Arena Milano Est esplode il cabaret rosa. Il 27 agosto Barbara Foria con Euforia apre un poker di risate tutte… - giuliaforpeace : RT @Milanodascoprir: Il 27 agosto Barbara Foria @barbaraforia con EUFORIA all'arena est Teatro Cinema Martinitt @TeatroMartinitt apre un po… - Milanodascoprir : Il 27 agosto Barbara Foria @barbaraforia con EUFORIA all'arena est Teatro Cinema Martinitt @TeatroMartinitt apre un… - ScopriMilano : ALL’ARENA MILANO EST ESPLODE IL CABARET ROSA. IL 27 AGOSTO BARBARA FORIA CON EUFORIA APRE UN POKER DI RISATE TUTTE… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Foria All’Arena Milano Est esplode l’Euforia di Barbara Foria Fortementein.com Barbara Foria all'Arena Milano Est

Il 27 agosto alle 21.30 all'Arena Milano Est va in scena Questione di euforia con Barbara Foria. Un viaggio nel mondo della donna d’oggi, al tempo dei social, dell’amore sempre più virtuale e sempre m ...

Barbara Foria con Euforia all’Arena Milano Est

All’Arena Milano Est esplode il cabaret rosa. Il 27 agosto Barbara Foria con Euforia apre un poker di risate tutte al femminile. Milano – Da qui al 17 settembre i giovedì live del nuovo polo multicult ...

Il 27 agosto alle 21.30 all'Arena Milano Est va in scena Questione di euforia con Barbara Foria. Un viaggio nel mondo della donna d’oggi, al tempo dei social, dell’amore sempre più virtuale e sempre m ...All’Arena Milano Est esplode il cabaret rosa. Il 27 agosto Barbara Foria con Euforia apre un poker di risate tutte al femminile. Milano – Da qui al 17 settembre i giovedì live del nuovo polo multicult ...