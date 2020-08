Tapping, l’automassaggio per combattere lo stress da rientro (e gli esercizi utili da provare) (Di giovedì 27 agosto 2020) In Italia ogni anno sono circa 6 milioni le persone che vanno incontro al ritorno dalle ferie a mancanza di concentrazione, cattivo umore, stanchezza e insonnia. Colpa della cosiddetta post vacation blues, nota anche come malinconia o stress da rientro, un malessere molto diffuso che spesso può causare una serie di disagi che rendono il ritorno alla routine di tutti i giorni più faticoso. Per sentirsi meglio e vivere il rientro dopo la ferie con più sprint può essere utile il tapping, una tecnica di automassaggio che coniuga la medicina tradizionale cinese con la focalizzazione della Mind-Body Medicine, ovvero la medicina della mente e del corpo. Vediamo nel dettaglio che cos’è e come funziona. Leggi su vanityfair

