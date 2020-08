Spendono 180 euro di sushi e vanno via senza pagare, lasciando solo un biglietto sul tavolo. Quando i camerieri leggono il contenuto, rimangono senza parole (Di giovedì 27 agosto 2020) Hanno mangiato con la formula "All you can eat" al ristorante asiatico Majide di via San Maurizio a Cirié, in provincia di Torino, ma invece del denaro hanno lasciato un biglietto con la scritta: "La put*** di tua mamma, cinesi di merda ci avete portato il covid”. Adesso i carabinieri stanno cercando, anche grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza, di identificare i sette ragazzi autori del gesto. I fatti sono avvenuti martedì sera. Il gruppo avrebbe dovuto pagare un conto di 180 euro (poco più di 25 euro a testa, comprese le bibite), ma si è semplicemente alzato ed è andato via. E non si può parlare di critiche alla qualità dei piatti ordinati e mangiati per un motivo ben chiaro: nel foglietto lasciato sul tavolo del ... Leggi su howtodofor

