Sfido Salvini a un confronto pubblico sulla Sicilia "Lazzaretto" (Di giovedì 27 agosto 2020) Provate per un istante a mettervi nei panni di un turista che sogna di venire a visitare la Sicilia con la propria famiglia. Secondo voi, quando in TV sente che Salvini dicono che l’isola è un Lazzaretto, il campo profughi d’Europa, che i migranti passeggiano per strada e infettano tutti quelli che passano accanto, che cosa pensa? Di andare lontano anni luce da qui, naturalmente.Salvini non conosce la Sicilia e quando non l’ha ignorata l’ha insultata. Detto molto chiaramente, a lui dei Siciliani non importa un fico secco. D’altronde è sempre quello stesso Salvini che una volta affermò che Enna si trova in provincia di Catania e un’altra volta scambiò l’immagine dell’Etna con quella del Vesuvio. ... Leggi su huffingtonpost

