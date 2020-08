Santana: “Ho un obiettivo, Boscaglia allenatore top. Martinelli? Lo aspettiamo a braccia aperte” (Di giovedì 27 agosto 2020) È il giorno di Mario Alberto Santana.Il capitano del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della prima seduta di allenamento in programma quest’oggi a Petralia Sottana.Di seguito, le sue dichiarazioni."Credo che mister Boscaglia sappia quanto sia importante vestire questa maglia e ogni giocatore che arriva deve saperlo. Ogni calciatore conosce bene la storia di questa squadra, io forse un po' di più perché ho giocato qui per diversi anni. Sono qui per cercare di dare qualcosa ai ragazzi più giovani, bisogna sempre superare dei limiti e lavorare per dimostrare quanto vali. Il mio obiettivo è quello di fare bene, poi tutto quello che verrà sarà tutto guadagnato. Anche quando sono stanco cerco di dare comunque il massimo anche in allenamento, sono fatto ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Santana: “Mi godo il #Palermo, non penso al futuro. #Saraniti e #Valente? Ho la mia idea” - WiAnselmo : Santana: 'Mi godo il #Palermo, non penso al futuro. Saraniti e Valente? Ho la mia idea' - Mediagol : Santana: 'Mi godo il #Palermo, non penso al futuro. Saraniti e Valente? Ho la mia idea' - Mediagol : #Santana: “Ho un obiettivo, Boscaglia allenatore top. Martinelli? Lo aspettiamo a braccia aperte” - WiAnselmo : Santana: “Ho un obiettivo, Boscaglia allenatore top. Martinelli? Lo aspettiamo a braccia aperte”… -

Ultime Notizie dalla rete : Santana “Ho