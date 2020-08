Salvini: «Mozione di sfiducia contro la Azzolina. È un’autentica incapace, deve andare via» (Di giovedì 27 agosto 2020) «Assumere le migliaia di insegnanti precari che, da anni, già lavorano nelle scuole coi nostri figli. Stabilizzare almeno 20.000 insegnanti di sostegno per non lasciare indietro i bimbi disabili. Collaborare con le scuole pubbliche-paritarie per trovare le 10.000 aule mancanti». Matteo Salvini elenca tutti i provvedimenti da prendere per la riapertura dell’anno scolastico e per il rilancio dell’istruzione. La lista è lunga. «Bisogna dotare tutte le scuole di termoscanner, per misurare la febbre ai bimbi all’ingresso. Dimenticare la mascherina obbligatoria per i bimbi in classe, una inutile e pericolosa follia. Smetterla di giocare coi banchi con le rotelle, di litigare con sindacati, presidi, insegnanti, governatori e famiglie. Queste le nostre proposte. Il ministro è in grado di attuarle? No. Alla riapertura dei ... Leggi su secoloditalia

