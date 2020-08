Regionali, De Luca: “Sfido Salvini a dibattito sulla sanità” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Invito a un dibattito pubblico un esponente politico che ogni tanto viene da Milano a passare qualche giornata in Campania. L’ambiente è gradevole, il clima è splendido, il mare meraviglioso. Abbiamo fatto ottimi interventi di depurazione, abbiamo i posti più belli del mondo in costiera amalfitana e cilentana“. Così, riferendosi al capo politico della Lega Matteo Salvini, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante un incontro a Salerno sulla legge per lo psicologo di base in Campania. “Rilancio il mio invito – ha spiegato l’ex sindaco di Salerno – lo sfido a un dibattito pubblico sulla sanità campana e sul raffronto tra la sanità campana e ... Leggi su anteprima24

