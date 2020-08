Napoli, “Danza in versi” debutta al Convento di San Domenico Maggiore (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Danza in versi” è il titolo scelto per la nuova produzione firmata dall’Associazione Campania Danza diretta da Antonella Iannone. Una coreografia nella quale i passi fanno da contrappunto alle parole poetiche e narrative di Brunella Caputo e che trovano nella voce dell’attore Felice Avella il loro corpo di parola. Il debutto ci sarà domenica 30 agosto negli spazi del Convento San Domenico Maggiore a Napoli nell’ambito della quarantunesima edizione di “Estate a Napoli” che dedica una serata alla musica dal vivo, di danza e recitazione. Ad aprire la performance napoletana, ci saranno Fabiana D’Auria, al violino e Mirko Melandri, danzatore, che si esibirà su musiche di Bach. I ... Leggi su anteprima24

