Mika e Michele Bravi: arriva la cover di Mango “Bella d’estate” (Di giovedì 27 agosto 2020) Mika e Michele Bravi si ritrovano per un progetto di grande musica: la cover di Bella d’estate di Pino Mango. Una grandissima novità sta coinvolgendo due straordinari artisti in campo musicale: Michele Bravi, vincitore di X-Factor 2013 e protagonista di Amici Speciali -Insieme per l’Italia e Mika, cantante di origini libanesi e grande showman che abbiamo visto spesso all’opera nella nostra tv. I due cantanti hanno annunciato una loroArticolo completo: Mika e Michele Bravi: arriva la cover di Mango “Bella d’estate” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

michele_bravi : “Bella d’estate” | Mika (with Michele Bravi) Fuori ovunque a mezzanotte. È un onore per me poter condividere insie… - RadioAirplay_it : @mikasounds e @michele_bravi insieme nel nuovo singolo #BellaDEstate cover del grande successo di #Mango… - gigio_muffin : RT @michele_bravi: “Bella d’estate” | Mika (with Michele Bravi) Fuori ovunque a mezzanotte. È un onore per me poter condividere insieme a… - unsolefucsia : RT @michele_bravi: “Bella d’estate” | Mika (with Michele Bravi) Fuori ovunque a mezzanotte. È un onore per me poter condividere insieme a… - comeringostarr : RT @cutiesmichael: si a mezzanotte ptn con “la storia infinita” e mika feat. michele bravi con “bella d’estate” ma mi volete morta???????… -