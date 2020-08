METEO: CALDO e AFA in aumento, ma è solo il COLPO di CODA dell’Estate 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Il CALDO ha i giorni contati e l’estate è agli sgoccioli, con la prima vera rottura imminente stagionale che porterà un primo importante guasto METEO coadiuvato da correnti d’aria fresca. Le temperature subiranno un calo importante e l’estate patirà il COLPO, sebbene non si possa considerare finita. Non è nulla di sorprendente per questo periodo e d’altronde anche il calendario METEOrologico fissa, per convenzione, l’inizio dell’autunno al primo giorno di settembre. Il vero autunno però inizia sempre ben più tardi, anche se ogni anno fa storia a se. Il cambiamento in arrivo sarà brusco, anche perché l’ondata di fresco e di maltempo risulta preceduta da una nuova rimonta anticiclonica che si avvale di ... Leggi su meteogiornale

