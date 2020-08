Mercato Juventus, il City fa sul serio per il difensore: spunta un patto con Pirlo (Di giovedì 27 agosto 2020) Mercato Juventus – Il Manchester City ci ha provato nuovamente per ingaggiare Leonardo Bonucci. L’ex Milan è da tempo corteggiato da Pep Guardiola per le sue caratteristiche da playmaker basso. Anche in questa occasione, secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore centrale avrebbe rifiutato per intraprendere un nuovo progetto con la casacca bianconera. Mercato Juventus: Bonucci non tradisce Pirlo Il ragazzo avrebbe concluso un patto di ferro sia con i senatori dello spogliatoio che con Andrea Pirlo, il quale lo ritiene fondamentale nel suo scacchiere tattico. Leggi anche:CalcioMercato Juventus, dal bomber al terzino: gli obiettivi di Pirlo Bonucci, inoltre, ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus, arriva un'offerta importante per Bonucci Virgilio Sport Cavani non è una priorità di mercato della Juve, ma non sono esclusi altri contatti

In cerca di una nuova squadra dopo la fine dell'esperienza con il PSG, Edinson Cavani, centravanti classe 1987 della nazionale uruguaiana, non sarebbe una priorità di mercato della Juventus: secondo q ...

Manchester City, non solo Messi: Guardiola vuole Bonucci, ma il centrale non vuole lasciare la Juve

Leo Messi non è l'unico sogno di Pep Guardiola. Il manager del Manchester City ha rimesso gli occhi su un vecchio pallino di mercato, tutto italiano. Si tratta di Leonardo Bonucci, nei confronti del q ...

