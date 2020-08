Lavoro, INPS: assunzioni crollano del 43% per effetto Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – L’emergenza legata alla pandemia Covid-19 pesa sulle assunzioni che nei primi cinque mesi del 2020 si fermano a quota 1.795.000 registrando un crollo del 43% rispetto allo stesso periodo del 2019. Un effetto dovuto alle restrizioni del lockdown con l’obbligo di chiusura imposto alle attività non essenziali e alla più generale caduta della produzione e dei consumi. Una contrazione che ha riguardato tutte le tipologie contrattuali (sebbene più accentuata per le assunzioni con contratti di Lavoro a termine: stagionali, intermittenti, somministrati, a tempo determinato) mostrandosi particolarmente negativa nel mese di aprile quando si è raggiunto il picco del -83% seguito da un miglioramento a maggio (-57%). Questo il quadro delineato ... Leggi su quifinanza

