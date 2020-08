Jeff Bezos è il primo nella storia dell'umanità a possedere più di 200 miliardi di dollari (Di giovedì 27 agosto 2020) Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, è ancora più ricco. Con tanto di record senza precedenti. Molti degli uomini più facoltosi per effetto delle conseguenze della pandemia, una delle quali la continua ascesa dei valori borsistici delle compagnie tecnologiche, sono diventati ancora più ricchi. Mercoledì 26 agosto è stato però raggiunto un traguardo assoluto: le azioni di Amazon guadagnando un ulteriore 2% (oltre 60 dollari per un'azione che ha superato i 3.406 dollari a pezzo) hanno accresciuto, secondo i calcoli di Forbes, il patrimonio netto di Bezos di 4,9 ... Leggi su gqitalia

Quanto guadagna Jeff Bezos, il CEO di Amazon e Blue Origin? Con un patrimonio di 200 miliardi di dollari è l’uomo più ricco del mondo: ecco incassi e investimenti fatti negli anni. Quanto guadagna Jef ...

Da settembre Amazon è pronta ad offrire anche i marchi del lusso

Su Amazon gli utenti possono ormai comprare qualsiasi cosa, compreso un abito graffiato. A settembre, infatti, circa dodici marchi di abbigliamento e accessori di tutto il mondo sbarcheranno sul sit ...

